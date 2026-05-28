Tokat\'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı

Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
E.M. (41) idaresindeki 60 AHU 692 plakalı hafif ticari araç, Tokat- Sivas kara yolu Daylahacı köyü mevkisinde K.A. (71) yönetimindeki 60 AS 512 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki C.M. (40), E.C.M. (10), E.M. (5), Ç.M. (3), E.M. (8), H.P. (68), Z.P. (66) ve D.P. (36) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
