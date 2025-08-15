Tokat'ta Trafik Kazasında Aile Feci Şekilde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Tokat'ta Trafik Kazasında Aile Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Tokat\'ta Trafik Kazasında Aile Feci Şekilde Hayatını Kaybetti
15.08.2025 23:49
Zile'deki kaza sonrası 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 yaşındaki Elifnur'da hastanede hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Zile ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Şeymanur- Emrah Çelik çifti ile 2 aylık kızları Elanur Çelik ve akrabaları Döndü Polat'tan sonra ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Elifnur Çelik (3) de yaşamını yitirdi.

Kaza, 8 Ağustos'ta Karayün mevkisi Çekerek-Zile kara yolunda meydana geldi. Emrah Çelik yönetimindeki 16 BMT 901 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeritte seyreden Özgür Sepetçi'nin (44) kullandığı 60 AFZ 583 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Emrah Çelik ile araçta bulunan eşi Şeymanur Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin yaralanan 2 aylık bebeği Elanur Çelik ile 3 yaşındaki kızı Elifnur Çelik, akrabaları Döndü Polat ve diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elanur Çelik ve Döndü Polat da burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Elifnur Çelik ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Elifnur Çelik, yapılan müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sağlık, Güncel, trafik, Tokat, Zile, Kaza

22:13
