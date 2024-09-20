Tokat’ta Trafik Sorununa 'Yeşil Dalga' ile Çözüm - Son Dakika
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Tokat’ta Trafik Sorununa 'Yeşil Dalga' ile Çözüm

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Tokat Belediyesi, şehirdeki trafik akışını hızlandırmak için 'Yeşil Dalga' projesini başlattı. İlk denemeler Mustafa Satan Caddesi'nde yapılırken, sistemin diğer caddelere de yayılması planlanıyor.

20.09.2024 01:48  Güncelleme: 01:54
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Tokat'ın trafik sorununa "Yeşil Dalga" ile hızlı çözüm

TOKAT - Tokat Belediyesi'nin denemelere başladığı "Yeşil Dalga" projesiyle kavşaklarda sıkışan trafik tarih oluyor.

Tokat kent merkezindeki araç trafiğini daha akıcı hale getirmek için önemli bir adım atıldı. Tokat Belediyesi tarafından şehirde başlatılan "Yeşil Dalga" sistemi ile özellikle yoğun kavşaklarda trafik akışını hızlandırarak vatandaşlara daha rahat bir ulaşım sunulması hedefleniyor. İlk olarak Mustafa Satan Caddesi'nde başlayan bu süreç, diğer caddelerde de uygulanacak. Özellikle akıllı kavşaklarda yapılan bu çalışmayla, trafiğin sıkışması önlenerek araçların bekleme sürelerini azaltması amaçlanıyor. Bu sistem şehrin ana arterlerinden olan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Behzat Bulvarı'nda da faaliyete geçecek.

"Yeşil dalgayla trafik yoğunluğunu ortadan kaldırıp daha hızlı ve akışkan bir hal almasını sağlıyoruz"

Yeşil dalga denemelerine başladıklarının müjdesini veren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Aslında şu an bir deneme sürecindeyiz. Sonrasında Tokat bütün caddelerinde özellikle akıllı kavşaklarda uygulayacağız. Yani aslında bu yeşil dalgayla trafik yoğunluğunu ortadan kaldırıp daha hızlı, daha akışkan bir hal almasını sağlıyoruz. Şimdi Mustafa Satan Caddesi'yle başlayan süreç özellikle de Niksar Kavşağı'nda bir uygulama yapacağız. Bununla beraber de işte trafiği daha akışkan bir hale getiriyoruz. Şimdi onun denemelerine baktık. Nasıl işlediğine baktık. Tabii yavaş yavaş şehrin içerisine yayılmaya başladıkça trafikte bir rahatlamayı vatandaşlarımız net bir şekilde hissedecek. Kavşak çalışmalarımızla beraber sonrasında da Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Behzat Bulvarında da bu çalışmaları devam ettireceğiz. Tokat'ımızın özellikle trafikle alakalı çilesini bir nebze dindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sistem gerçekten şu anda çok iyi işliyor. Biz de onu gözlemledik. Siz de deneyebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Evet bu yayıldıkça ister istemez trafikte bir rahatlamaya ciddi manada sebebiyet verecek. Bunu da vatandaşımız net bir şekilde görecek. Şu anda bir deneme süreci ve çok da iyi işlediğini görüyoruz" dedi.

Tokat’ta Trafik Sorununa \'Yeşil Dalga\' ile Çözüm
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tokat’ta Trafik Sorununa 'Yeşil Dalga' ile Çözüm - Son Dakika

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