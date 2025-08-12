Tokat'ta Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malik Demirci idaresindeki 66 HD 306 plakalı saman yüklü traktör, Sekücek - Yeşilyurt köy yolunda devrildi.
Kazada, traktörde yolcu olarak bulunan Selami Südüpak hayatını kaybetti, sürücü Demirci yaralandı.
Yaralanan sürücü Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı.
