Tokat'ta Türk Halk Müziği Korosu Hazırlanıyor - Son Dakika
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Tokat'ta Türk Halk Müziği Korosu Hazırlanıyor

Tokat\'ta Türk Halk Müziği Korosu Hazırlanıyor
13.06.2026 17:59
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Tokat'ta 24 kişilik koro, 15 Haziran'da ilk konserini verecek. Farklı meslek gruplarından oluşuyor.

Tokat'ta memur, işçi, ev hanımı, emekli, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 24 kişilik Türk Halk Müziği Korosu, verecekleri konser için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat Belediyesine başvuranlarla gerçekleştirilen görüşme sonrasında oluşturulan koro, 2 yıldır Yağıbasan Medresesi ile farklı yerlerde haftada iki gün çalışma yapıyor.

Farklı meslek gruplarından oluşan yaşları 25 ila 55 arasında değişen 24 kişilik koro, şef Recep Dal yönetimindeki provalarının ardından 15 Haziran'da ilk konserlerini verecek.

Recep Dal, AA muhabirine, Türk Halk Müziği Korosu'nda memur, işçi, ev hanımı, emekli, öğretmen ve öğrenciler bulunduğunu söyledi.

Korolarının ikinci yılı olduğunu belirten Dal, "15 Haziran'da Hıdırlık Köprüsü'nün yanında açık havada konser vereceğiz. Konserimize bütün halkımızı bekliyoruz. Koroya ilk başladığımızda bugünlere geleceğimizi tahmin edemiyorduk." dedi.

Koroda bulunan Türkçe öğretmeni Erol Köse ise korodaki arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladıklarını söyledi.

Yüksek lisans öğrencisi Esra Kayalarlı da bir arkadaşının tavsiyesiyle koroya katıldığını dile getirerek, "Koro deneyimim yoktu. O yüzden, 'Başarabilir miyim?' diye bir korkum vardı ama ortamımız güzel olduğu için zorluk çekmedim. Konser vereceğimiz için biraz heyecanlıyız. Güzel olacağını düşünüyorum. Çok çalıştık." ifadelerini kullandı.

İngilizce öğretmeni Burcu Balcı ise koro çalışmalarının keyifli olduğunu anlatarak, "Arkadaşlarımın vesilesiyle koroya katıldım. Adapte olmaktan çok zorlanmadık. Konser vereceğimiz için birazcık heyecan var. Belediyemize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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