Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü törenle kutlandı

Tokat\'ta Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. yıl dönümü törenle kutlandı

Tokat'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. İl Emniyet Müdürü, teşkilatın millete olan sadakatini vurgulayarak, gelecek yüzyılları hedeflediklerini belirtti. Programa katılan yetkililer ise şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.

09.04.2024 12:34
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Tokat'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Uzunburun Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, köklü tarihinden aldığı güç ve mazisine sığdırdığı başarılarla milletine aşk ve sadakatle hizmet eden teşkilatlarına Türk milletinin her zaman güvenip her türlü desteği verdiğini anlatarak, "Milletimizin bizlere duyduğu güvene layık olmak öncelikli hedefimizdir. Temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı anlayışla yoluna 179 yıldır devam etmenin haklı gururunu yaşamakta ve devletinin emrinde, milletinin hizmetinde gelecek yüzyılları hedeflemekteyiz. Milletimizin kalbinde haklı yer edinen, güvenlik ve huzur için 7 gün 24 saat her yerde olmayı ilke edinen teşkilatımız, manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz için her türlü ihanet odağına karşı amansız mücadele vererek dünyada örnek gösterilen noktaya ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşarken, bundan sonra da suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyacak, cesaret ve azimle yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Çetintürk, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Garnizon Şehitliği'ndeki mezarları ziyaret ederek dua edip mezarlara karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

Adnan Erdoğan, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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