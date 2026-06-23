Tokat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

TOKAT merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Tokat ve Samsun'da belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında narkotik köpeklerle ekiplerin aramalarında; 2 kilogram uyuşturucu madde, 15 ruhsatsız tabanca ve 400 uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri ve ifadeleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.