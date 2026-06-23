Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Tokat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı
23.06.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat ve Samsun'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 2 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

TOKAT merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Tokat ve Samsun'da belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında narkotik köpeklerle ekiplerin aramalarında; 2 kilogram uyuşturucu madde, 15 ruhsatsız tabanca ve 400 uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri ve ifadeleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Samsun, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Takımına veda etti Kuyt Fenerbahçe’ye geliyor Takımına veda etti! Kuyt Fenerbahçe'ye geliyor
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti

13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 13:17:51. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.