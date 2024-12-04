Tokat\'ta Yangın: 8 Kamyon Kullanılamaz Hale Geldi

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TOKAT'ta taş ocağının deposunda çıkıp, 8 kamyona sıçrayan yangın, 3 saatlik çalışma ile söndürüldü. Kamyonlar, kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde özel taş ocağının yakıt deposunda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ocağa ait 8 kamyona sıçradı. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 8 kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.