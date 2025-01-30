Tokat'ta Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika
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Tokat'ta Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti

Tokat\'ta Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti

Tokat Belediyesi, 250 yaşlı ve hastaya evde temizlik ve bakım hizmeti sunarak destek sağlıyor.

30.01.2025 12:46
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Tokat'ta yaşayan 250 yaşlı ve hastanın kişisel bakımları ile evlerinin temizliği, belediyenin Evde Bakım Birimi tarafından gerçekleştiriliyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, belediyelerin temel amaçlarından birinin kültür ve sosyal işleri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için 10 kişiden oluşan iki ekip oluşturduklarını belirten Yazıcıoğlu, "Ekipler gün içinde iki evi ziyaret ediyor. Bu ziyaretler sırasında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, yatalak hastalarımıza, ev işlerini yapamayacak durumda ağır hasta olanlara, yaşlılık noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Evlerini baştan aşağı temizliyorlar." dedi.

Gerekirse hastaların yatak çarşaflarını yenilediklerini dile getiren Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Gıda ve temizlik maddesi desteğinde bulunuyorlar. Mutfağından, tuvaletinden, banyosundan halısına kadar her yeri temizliyorlar. Kişisel bakımlarını, tıraşlarını yapıyorlar. İhtiyaçlarını soruyorlar. Gerekirse fizyoterapist eşliğinde onlara belli başlı hareketler yaptırıyorlar. Bunu çok önemsiyorum. Bir şekilde vatandaşa dokunmak, gönüllerine girmek, hatırlamak gerekiyor. Bir gün bizim de aynı durumda olacağımızı düşünerek, empati yaparak irade koymaya çalıştık."

"Vatandaşımızın yanında olduğunu hissettirmek lazım"

Yazıcıoğlu, her iki haftada bir bu evleri tekrar taradıklarını anlatarak, "Her türlü ihtiyaçlarını gidermek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız bu konuda çok iyiler, duyarlı ve hassaslar. Vatandaşlarımız çok memnun. Biz de mutluyuz. Tokatlılara, bu kadim şehrin insanlarına hizmet etmek benim için büyük şeref." diye konuştu.

Projeye yaklaşık 2 ay önce başladıklarına değinen Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"250 kişiye ulaştık. Sayısı gün geçtikçe artıyor. Hayırlı hizmet olduğuna inanıyorum. Bunu çok daha fazla önemsiyorum çünkü insana temas etmek lazım. Devletin bir kurumu, belediye olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettirmek lazım. Bunun devamlılığını sağlayacağız. Hiçbir zaman standardımızı düşürmeyeceğiz. Ekip sayımızı 4'e kadar çıkaracağız. Hiç mağduriyet yaşanmaması noktasında elimden geleni yapıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika

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