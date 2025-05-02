Tokat'ta yayladaki sürüler doluya yakalandı

TOKAT - Tokat'ta etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini ve yayladaki hayvan sürülerini olumsuz etkiledi.

Tokat'ta akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimlerde doluya dönüştü. Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı, çevreyi adeta karla kaplanmış gibi beyaza bürüdü. Dolu yağışına yaylada yakalanan küçükbaş ve büyükbaş sürüleri ilerlemekte güçlük çekti. Hayvanların zorlu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.