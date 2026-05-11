Tokat\'ta Yeni Ulaşım Düzenlemesi

Tokat Belediyesi, şehir içi ulaşımda yaşanan yoğunluk ve park sorunlarını azaltmak amacıyla bir düzenlemeyi daha hayata geçiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zamanla şehir merkezinde kalan ve özellikle otobüslerin park alanı konusunda sıkıntı yaşadığı SS. 11 Nolu Tokat Plevne Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı şehir içi halk otobüsleri, Tokat Belediyesi tarafından Geyras mevkii Sivas yolu üzerinde şehir merkezi dışında hazırlanan yeni alana taşınıyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, SS. 11 Nolu Tokat Plevne Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İhsan Ay ve kooperatif üyeleriyle birlikte yeni düzenlenen alanda incelemelerde bulundu.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat'ımızın gelişen yapısı ve artan araç yoğunluğu doğrultusunda şehir merkezimizde oluşan park ve trafik yükünü azaltmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir içi halk otobüslerimizin uzun yıllardır kullandığı alan artık mevcut ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyordu. Bizler de hem esnafımızın daha düzenli bir ortamda hizmet vermesi hem de şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Geyras mevkisi Sivas yolu üzerinde yeni alanımızı hazırladık. İnşallah bu düzenlemeyle birlikte hem ulaşım hizmetlerimiz daha sağlıklı işleyecek hem de bölge sakinlerimizin sıkıntısını çözmüş olacağız. Tokat'ımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.