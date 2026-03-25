Tokat'ta Yeşil Sanayi Sitesi Projesi Başladı - Son Dakika
Tokat'ta Yeşil Sanayi Sitesi Projesi Başladı

25.03.2026 10:23
Tokat, 22 ildeki yeşil sanayi projelerinde inşaat aşamasına geçen ilk il oldu. Proje 2028'de tamamlanacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nın 22 ilde başlattığı 'yeni nesil yeşil sanayi sitesi projelerinde inşaat aşamasına geçen ilk il Tokat oldu. 550 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 595 iş yerini kapsayan projede çalışmalar sürüyor. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 7,5 milyar TL'lik ödemenin yüzde 70'inin bakanlık tarafından finanse edildiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 22 ilde hayata geçirilen yeni nesil yeşil sanayi sitesi projeleri kapsamında, mülkiyet ve ihale süreçlerini tamamlayarak inşaat aşamasına geçen ilk il Tokat oldu. Toplam 550 dönümlük arazi üzerine kurulan Yeni Nesil Tokat Yeşil Sanayi Sitesi'nde 200, 400 ve 600 metrekare büyüklüğünde toplam 595 iş yeri yer alacak. Projede temel çalışmalarının yüzde 50'si, çelik konstrüksiyonun ise yüzde 15'i tamamlandı. Çalışmalar hızla sürerken, projenin 2028 yılında teslim edilmesinin planlanıyor.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, çalışmalar hakkında DHA'ya yaptığı açıklamada, "Tokat Yeşil Sanayi Sitesi'nin yapımı hızla devam ediyor. Şu anda betonarme imalatı yüzde 50 seviyesine geldi. Çelik konstrüksiyon imalatı da yüzde 15'ler seviyesinde. Bittiği zaman Türkiye'nin en güzel sanayi sitelerinden birisi olacak. Yaklaşık 550 dekar arazi üzerinde kapalı alanlarımız 200 bin dekarda, 200, 400, 600 metrekare dükkanlarımız. Bittiği zaman Tokat'ta hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Yaklaşık maliyeti 7,5 milyarların üzerinde bir tesis, bunun yüzde 70'i Sanayi Bakanlığı finans ediyor. Sanayi Bakanlığının esnafımıza çok ciddi bir katkısı var 11 yıl içerisinde ödenecek. 3 yıl ödemesiz toplam 14 yıl içerisinde esnaflarınız içeriye taşındıktan sonra bu ödemeleri yapacaklar. Türkiye'deki 22 ile başlayan sanayi sitelerinden ilk defa Tokat'ta ihalesi yapılarak inşaatına başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 10:35:12.
