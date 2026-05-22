Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'nde Taşkın Önlemleri

Tokat'ta, taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri'nde önleme çalışmaları devam ediyor.

Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışların ardından doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajı'nın dolusavak bölümünden fazla suyun tahliyesi sürüyor.

Su tahliyesi nedeniyle Tokat il merkezi ile bazı ilçelerden geçen Yeşilırmak Nehri'nin debisi de arttı.

Yeşilırmak'ın kenarlarında DSİ, İl Özel İdaresi ve belediyelerce taşkın oluşmaması için set oluşturma ile diğer çalışmalar devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri de Yeşilırmak'a yaklaşılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak ise aralıklarla etkisini sürdürüyor.