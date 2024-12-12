Tokat'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Tokat'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Tokat İl Özel İdaresi ekipleri, kar, sel ve heyelan sonrası yolları temizleyerek ulaşımı sağlıyor.

12.12.2024 12:16
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Tokat İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdare ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ulaşımda aksamaları önlemek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yürütülen çalışmalarda öncelikli olarak ulaşımın kesintiye uğradığı köy yolları ve ana arterlerde kar temizleme ve yol açma faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Kar yağışı, sel ve heyelan gibi doğal olaylar sonucu zarar gören yollarda düzenleme, bakım ve set yapımına başlandı.

Turhal, Zile, Artova, Başçiftlik ve Erbaa başta olmak üzere Tokat'ın tüm ilçelerinde İlçe Özel İdaresi ekipleri sahada aktif görev yapıyor. Ekipler, gece gündüz demeden yolların güvenliğini sağlamak, ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Köy yolları başta olmak üzere zarar gören bölgelerde düzenleme ve bakım çalışmaları düzenli olarak devam edecek.

Kaynak: AA

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