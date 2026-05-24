Tokat\'ta Yol Çöktü, Trafiğe Kapandı

TOKAT'ın Pazar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kalaycık köyü bağlantı yolunda çökme oldu. Oluşan derin çukur nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
İlçeye bağlı Kalaycık köyü bağlantı yolunda, yoğun yağışın ardından çökme meydana geldi. Yolun bir bölümünde derin bir çukur oluştuğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Bölgede onarım çalışması başlatıldı.
