Tokat'ta zehirli örümcek görüntülendi - Son Dakika
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Tokat'ta zehirli örümcek görüntülendi

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Tokat Çamlıbel Geçidi'nde, küresel ısınmanın etkisiyle bölgeye göç eden 'Argiope Lobata' cinsi zehirli örümcek görüntülendi. İklim değişikliğiyle birlikte bölgedeki ekosistemde meydana gelen değişikliklerin bu tür örümceklerin Tokat'ta görülmesine neden olduğu düşünülüyor.

27.08.2024 15:46
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Zehirli örümcekler arasında yer alıyor, Tokat'ta görüntülendi

TOKAT - Anavatanı Afrika, Güney Avrupa ve Asya bölgeleri olan "Argiope Lobata" cinsi tehlikeli örümcek Tokat'ta görüntülendi.

Tokat Çamlıbel Geçidi'nde, küresel ısınmanın etkisiyle bölgeye göç ettiği düşünülen ve zehirli örümcek türlerinden olan 'Argiope Lobata' görüntülendi. İhtişamlı görüntüsüyle dikkat çeken bu örümcek, bir vatandaş tarafından fark edilerek fotoğraflandı. İlk defa böyle bir örümcek gören vatandaş, yaptığı araştırma sonucunda daha çok böcek ve çekirgelerle beslenen bu cinsin ölümcül olduğunu öğrendi. İklim değişikliğiyle birlikte bölgedeki ekosistemde meydana gelen değişikliklerin bu tür örümceklerin Tokat'ta görülmesine neden olduğu düşünülüyor.

Kaynak: İHA

Tokat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta zehirli örümcek görüntülendi - Son Dakika

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