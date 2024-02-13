Tokat\'taki Hz. Osman Cami, Uzay Mekiğine Benzeyen Mimarisiyle Dikkat Çekiyor

Uzay mekiğine benzeyen mimarisiyle dikkat çekiyor
TOKAT - Tokat'ın merkezinde yer alan Hz. Osman Cami, mimari estetiğiyle adeta bir görsel şölen sunuyor. 2008 yılında inşaatına başlanan ve 2011 yılında ibadete açılan bu muazzam yapı, Tokat'ın ilk uzay mekiği minaresiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Karşıyaka Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan Hz. Osman Cami'nin minaresini görenler şaşkın dönüyor. Caminin uzay mekiğini andıran minaresi, şehrin siluetinde eşsiz bir görünüm sergiliyor. Yüksekliği ve modern tasarımıyla bölge halkı ve ziyaretçiler arasında hayranlık uyandırıyor. Minareye bakarak şaşkınlığını gizleyemeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Hz. Osman Cami, Tokat'ın dini ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağlıyor. İç mekanındaki detaylı işçiliği ve modern mimarisiyle ibadet edenleri adeta büyülüyor. Cami, ibadetin yanı sıra ziyaretçilere de ilham verici bir deneyim sunuyor. Tokat'ın gururu ve simgelerinden biri haline gelen Hz. Osman Cami, bölgenin turistik potansiyeline de büyük katkı sağlıyor. Tokatlılar, Hz. Osman Cami'nin modern tasarımıyla gurur duyarken, bu benzersiz yapıyı ziyaret etmek isteyen misafirler için kapılarını her zaman açık tutuyor. Hz. Osman Cami, Tokat'ın kültürel mirasına ve şehrin panoramasına benzersiz bir katkı sunarken, ziyaretçilerine de unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Cami mimari güzelliği ve teknik mükemmelliğiyle bölgenin önemli bir simgesi haline geldi.
"Uzay Mekiğine Benziyor"
Hz. Osman Cami Yardımlaşma Derneği Başkanı 74 yaşındaki Ömer Erdoğan, "2006 yılında derneğimiz kuruldu. 2008'de cami inşaatına başlandı. 2011 yılında da inşaatı bitti. Projeyi o dönem mimar Ercan Poyraz çizdi. Mühendis Salman Demir'de görev aldı. Biz de dernek yönetimi olarak onayladık. Biraz su deposuna da benziyor, uzay mekiğine de benziyor" dedi.
Caminin uzun yıllardır imamlık görevini üstlenen Remzi Kaya ise caminin eşsizliğine vurgu yaparak, "12 yıldır Hz. Osman Cami'nde imamlık yapıyorum. Tokat'ta tek özellikte olduğuna inanıyorum. Farklı bir mimarisi ve desen tarzı var. Yapım, sağlamlık ve kullanım bakımından çok iyidir. Genel olarak camimizin güzel bir yapımı var. Minarenin dışarıdan aydınlık olması, içerideki insanın yukarı güvenli bir şekilde çıkması vesile oluyor. Yapımında çok sağlam demirler kullanıldı. Dökümü de çok sağlam şekilde yapıldı. Güvenlikli bir minare ama şekil bakımından uzay mekiği tarzında olabilir. Gök semasına yükselmesi, insanlar tarafından bilinmesi gibi bir anlamı olur. Yoksa diğer türlü Osmanlı'dan farklı bir mimari özelliği var" diye konuştu.
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