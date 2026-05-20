Tokat'taki Sel İçin Hızlı Müdahale

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'taki sele ilişkin, "Tüm ihbarlara hızlı şekilde müdahale edilmiş, kritik yerleşim alanlarında gerekli tahliyeler tamamlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde, AFAD koordinasyonunda ekiplerin müdahalelerinin proaktif bir anlayışla sürdürüldüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tüm ihbarlara hızlı şekilde müdahale edilmiş, kritik yerleşim alanlarında gerekli tahliyeler tamamlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Süreci anbean takip ediyor, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz."