Tokat\'tan Sınav Heyecanına Destek

Tokat Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren öğrencilerin yakınlarına su, meyve suyu, simit ve kraker ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, sınav heyecanını çocuklarıyla yaşayan ailelere moral vermek ve bu özel günde yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla 27 okulda su, meyve suyu, simit ve kraker ikramı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gençlerin ve ailelerinin emeklerine saygı duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin bu zorlu süreçte gösterdikleri gayretin ve ailelerimizin verdikleri desteğin farkındayız. Onların heyecanını paylaşmak, bir nebze olsun yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Sadece sınav günü değil, her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tokat Belediyesi olarak sınav süresince evlatlarını dışarıda sabırla bekleyen kıymetli velilerimize ücretsiz olarak su, meyve suyu, simit ve kraker gibi ikramlarda bulunduk. Her adımda, her anınızda siz değerli hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimize gönülden başarılar diliyorum. Rabb'im, verdikleri emekleri zayi etmesin."