Tokat Turhal\'da 3 araç karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri jandarma 5 kişi yaralandı.
Semih Balaban Caddesi'nde, Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş S.A. (52) idaresindeki 71 AAG 402 plakalı otomobile, H.E.A. (28) yönetimindeki 60 AEF 946 plakalı otomobil ve M.B'nin (21) kullandığı 34 GSN 134 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ö.F.A. (16) ve H.B. (17) yaralandı.
Yarlılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yıkılan Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması ikinci günde devam etti. Duruşma sonrası yapılan açıklamada, mahkeme heyeti sanıkların 'kırmızı bülten' ile aranmalarını reddetti. Avukat Ersan Şen, kim sorumlu ve suçlu ise ortaya çıkmasını istediklerini belirtti.
Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı mevkisinde yapılan denetimde araç sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Telefonla konuşma, ışık ihlali, takograf ve belge denetimi yapılan uygulamada 224 araç kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 135 lira ceza uygulanan bir sürücüye aracını muayene yaptırmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yol asayiş uygulamasında 185 kişiye GBT kontrolü yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'de Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtti. Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, bir ayı aşkın bir sürenin ardından 19 bin litre yakıt dağıtmak için Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti. Şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 50 çocuğun tedavisi ve 150 hasta için hayat kurtaran tıbbi malzemeleri ulaştırdıkları bilgisini veren Ghebreyesus, hastanenin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemez olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.
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