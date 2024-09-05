Tokat Turhal\'da Zabıta Haftası kutlaması yapıldı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde Zabıta Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, 198. kuruluş yıldönümü dolayısıyla zabıta mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediye binası meclis salonunda gerçekleşen programda konuşan Ural, zabıta teşkilatının önemine değinerek, "Zabıta teşkilatımız, belediyecilik hizmetlerinin en önemli unsurlarından biridir. Kent düzenini sağlama, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına özverili şekilde çalışan yerel yönetimlerin sahadaki yüzü olarak daima halkımızla iç içedir. Zabıta teşkilatımızın 198. kuruluş yıl dönümünde tüm zabıta çalışanlarımıza teşekkür ediyor, emeğini ve fedakarlığını her zaman takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Programa Turhal Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Bekler, zabıta amirleri ve personel katıldı.