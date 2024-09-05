Tokat Turhal'da Zabıta Haftası kutlaması yapıldı - Son Dakika
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Tokat Turhal'da Zabıta Haftası kutlaması yapıldı

Tokat Turhal\'da Zabıta Haftası kutlaması yapıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Zabıta Haftası kapsamında düzenlenen kutlama programında, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, zabıta teşkilatının önemine vurgu yaptı. 198. kuruluş yılı dolayısıyla zabıta mensuplarına teşekkür eden Ural, yerel yönetimlerin halkla iç içe olduğunu belirtti. Programa Zabıta Müdürü Osman Bekler ve zabıta personeli katıldı.

05.09.2024 17:20
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Tokat'ın Turhal ilçesinde Zabıta Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, 198. kuruluş yıldönümü dolayısıyla zabıta mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediye binası meclis salonunda gerçekleşen programda konuşan Ural, zabıta teşkilatının önemine değinerek, "Zabıta teşkilatımız, belediyecilik hizmetlerinin en önemli unsurlarından biridir. Kent düzenini sağlama, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına özverili şekilde çalışan yerel yönetimlerin sahadaki yüzü olarak daima halkımızla iç içedir. Zabıta teşkilatımızın 198. kuruluş yıl dönümünde tüm zabıta çalışanlarımıza teşekkür ediyor, emeğini ve fedakarlığını her zaman takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Programa Turhal Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Bekler, zabıta amirleri ve personel katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Turhal'da Zabıta Haftası kutlaması yapıldı - Son Dakika

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