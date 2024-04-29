Tokat Valisi: Depremde hasar alan vatandaşlara konteyner dağıtımı başladı - Son Dakika
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Tokat Valisi: Depremde hasar alan vatandaşlara konteyner dağıtımı başladı

Tokat Valisi: Depremde hasar alan vatandaşlara konteyner dağıtımı başladı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerde evi ağır hasar alan vatandaşlara konteyner dağıtılmaya başlandığını bildirdi. Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede çalışmalar sürüyor. Vali Hatipoğlu, deprem bölgesine konteyner nakliyesinin devam ettiğini söyledi. Konteyner dağıtımının bir hafta on gün içinde tamamlanması planlanıyor.

29.04.2024 14:40
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerde evi ağır hasar alan vatandaşlara konteyner dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede çalışmalar sürüyor.

Vali Hatipoğlu, AA muhabirine, deprem bölgesine konteyner nakliyesinin devam ettiğini söyledi.

Hatipoğlu, "70 konteyner geldi. 38 tanesini yerleştirdik. Kalanları yerleştirme planına devam ediyoruz. Şu anda bölgede 1697 çadırımız vatandaşlarda. Bölge normalleşmeye başladı. Çalışmalarımız da hızlı şekilde devam ediyor. Konteyner dağıtımını bir hafta on gün içinde bitirmiş olacağız. Şu anda 258 hak sahipliği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Dutluca Şehit Sadık Bezer İlkokulu'nda depremde küçük hasarlar oluştuğu için öğrencilerin başka bir okulda eğitimlerine devam ettiğini aktaran Hatipoğlu, "Öte yandan Zile ilçemizde bulunan yüksekokul yurdumuz Kredi Yurtlar Kurumundan kiralanmış olan binaydı. Binanın yapım yılı itibarıyla beton performans testlerini istedik. 1989 yılında açılmış olan bir bina. Farklı amaçla yapılmış, sonra yurda dönüşmüş. Biz beton performansının güncellemesini istedik ama tedbir amaçlı olarak da Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılmış olan yurdumuza öğrencilerimizi aktardık. Bu süreçle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Zile'de erkek öğrenci yurdunun yapımını da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Valisi: Depremde hasar alan vatandaşlara konteyner dağıtımı başladı - Son Dakika

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