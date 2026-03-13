Tokat Valisi: Endişe Edilecek Bir Durum Yok - Son Dakika
Tokat Valisi: Endişe Edilecek Bir Durum Yok

Tokat Valisi: Endişe Edilecek Bir Durum Yok
13.03.2026 08:29
Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Köklü, hasarların küçük olduğunu belirtti.

VALİ KÖKLÜ: ENDİŞE EDECEK BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR

Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Köklü, yaptığı açıklamada, "Acil bir alan taraması yapıldı. Çok şükür problem yok. Bazı ilçelerdeki bazı okullarda sıva çatlağı, bazı yerlerde küçük hasar var. Gün ağarıyor. Daha detaylı alan taraması yapılacak. Bazı vatandaşlarımızın panik nedeniyle hastanelere başvurduğu, bazı yurtlardaki öğrencilerimizin panik nedeniyle basit, ufak yaralanmalara maruz kaldığı anlaşılıyor ama onun haricinde çok bizi üzecek bir konu şimdilik görünmüyor. Ama depremi hissetmiş insanlar, dışarı çıktılar. Köylerdeki evler genellikle tek veya iki katlı olduğu için ilçe merkezine göre daha az hissedilme var. Endişe edecek bir durum şimdilik görünmüyor" diye konuştu.

Niksar'da bir okulda ise deprem sonrası duvarlarda çatlaklar olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

