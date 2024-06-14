Tokat ve Kastamonu'da Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Tokat ve Kastamonu'da Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Tokat ve Kastamonu'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

14.06.2024 18:52
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Tokat ve Kastamonu'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende konuşan Küyük, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Jandarmanın 185 yıldır milletin sevgi ve güvenine mahzar olduğunu belirten Küyük, "Jandarma Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

Küyük'ün konuşmasının ardından düzenlenen atışlarda dereceye girenlere ödülleri Tokat Vali Vekili Kaya Çelik, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından verildi.

Programda jandarma köpekleri gösteri sundu.

Kastamonu

Kastamonu'da da Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

"Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında" temalı yarışmalarda lise kategorisinde birinci olan Göl Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Bayram ve ortaokul kategorisinde birinci olan Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencisi İsmail Mustafa Öz'e hediye takdim edildi.

Tören alanında vatandaşlara tanıtım amaçlı silah, teçhizat tanıtım stantı açıldı.

Özden ve beraberindekiler, daha sonra Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve şehitliği ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat ve Kastamonu'da Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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