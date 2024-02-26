Tokat Yaprağı yüz güldürdü
TOKAT - Tokat'ta ince, narin ve kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan Tokat Yaprağı 2023 yılında yüzleri güldürdü. Dolu ve hastalıktan dolayı üretim sıkıntıya girse de tedariğini sağlayan firmalar bol satış yaptı.
Üretim sıkıntılarına rağmen, dolu ve hastalıktan etkilenen bağlardan yaprak tedarikini sağlayan firmaların özverili çalışmalarıyla, satışlar zirveye ulaştı. Firmalar, taleplerin karşılanması için yoğun gayret gösterirken, temizlik aşamasından geçirilen ve özenle paketlenen yapraklar, müşterilere ulaştırılmak üzere kargo hizmetiyle tüm illere gönderiliyor. Gurbette yaşayan veya Tokat'a ziyarete gelen müşterilerle sıkı bir iletişim halinde olan üreticiler, siparişleri zamanında teslim etmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Geçen yıla göre yaprak olmamasına rağmen, fiyat artışlarına rağmen satışların olumlu seyrettiği belirtilirken, üreticiler gelecek yıl için daha üstün bir satış hedefliyor.
"Müşteri talebi çok"
Tarihi Taşhan'da Tokat Yaprağı satıcılığı yapan Mustafa Elmacıer, "Dolu ve hastalıktan dolayı yaprağımız taleplerimizi karşılayamadı. Müşteri talebi çok olduğu için yeterli tedariğimizi görmeye çalıştık. Yapraklarımız da güzel. Herhangi bir sorun yok. Bağlardan dolum tesislerine gelene kadar temizlik aşamasından geçerek paketlememizi güzel bir şekilde yaptık. Bu yıl da müşterilerimizin talebine yetişmeye çalışıyoruz. Tüm illere yıllardır gönderim yapıyoruz. Kargo hizmetimiz mevcuttur. Bu yıl da gurbette yaşayan veya da Tokat'a daha önce konaklamak için gelen tüm müşterilerimizle irtibat halindeyiz. Siparişlerini gönderiyoruz. Talep geçen yıla göre çok fazla. Bu yıl daha da üstün bir satış olurdu. Geçen yıla mukayese edilirse yaprak olmadı ama bizlerin satışı hemen hemen fiyat artışına rağmen yine de güzel geçti" dedi.
Son Dakika › Güncel › Tokat Yaprağı 2023 Yılında Yüzleri Güldürdü - Son Dakika
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.
Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının gizli servis personeli tarafından söndürüldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan şahsın durumunun kritik olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, ''Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz'' dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?