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Tokat Zile'deki tarihi cami ve türbe restore ediliyor - Son Dakika
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Tokat Zile'deki tarihi cami ve türbe restore ediliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Beyazıt Camisi ve Şeyh Ethem Türbesi'nde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Zile Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Eryılmaz, tarihi yapıların inanç turizmi açısından önemli olduğunu belirterek, türbenin içindeki süslemelerin Zileli hattat Emin tarafından yapıldığını ve restorasyon çalışmalarının bu yılın ortalarında tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Tokat Zile\'deki tarihi cami ve türbe restore ediliyor
20.01.2024 - 16:43,  Güncelleme: 16:45
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tokat'ın Zile ilçesindeki Beyazıt Camisi ve Şeyh Ethem Türbesi'nde, restorasyon çalışması yürütüyor.

Zile Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Eryılmaz, AA muhabirine, caminin ve türbenin tarihi yapılar olduğunu ve inanç turizmi açısından önem taşıdığını söyledi.

Türbenin içinde güzel süslemeler bulunduğunu, duvarlarındaki eserlerin Zileli hattat Emin tarafından yapıldığını anlatan Eryılmaz, "Usta duvarlara, Kabe ve cennetin 7 katını nakşetmiş. Hat sanatını kök boya ile işlemiş." bilgisini verdi.

Türbede bulunan Sakal-ı Şerif'in 1945'te güvenlik gerekçesiyle Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne götürüldüğünü anlatan Eryılmaz, "Restorasyon çalışmaları 4 aydır sürüyor. Bu yılın ortalarında tamamlanması planlanıyor. Çok ziyaretçisi olan bir türbe. Özellikle ramazan ayında vatandaşlarımız teravi namazını kılarlar. İnanç turizmi açısından Tokat ve bölgenin önemli destinasyonlarından biridir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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