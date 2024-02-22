Tokatlı Sporcu Mahmut Arda Şen Mersin'de Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
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Tokatlı Sporcu Mahmut Arda Şen Mersin'de Türkiye İkincisi Oldu

Tokatlı Sporcu Mahmut Arda Şen Mersin\'de Türkiye İkincisi Oldu

Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen, Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası Kulüplerarası Atmalar Ligi Yarışmaları ve Para Atletizm Atmalar Şampiyonası'nda çekiç atma kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. Şen'in daha önce üç Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye ikinciliği bulunuyordu.

22.02.2024 15:59
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Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen, Mersin'de düzenlenen şampiyonada çekiç atmada Türkiye ikinciliği elde etti.

Mahmut Arda Şen, 20-21 Şubat tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi Alanya Atmalar Kupası Kulüplerarası Atmalar Ligi Yarışmaları ve Para Atletizm Atmalar Şampiyonası'nda çekiç atma kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Mahmut Arda'nın üç Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye ikinciliği de bulunuyordu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokatlı Sporcu Mahmut Arda Şen Mersin'de Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokatlı Sporcu Mahmut Arda Şen Mersin'de Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
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