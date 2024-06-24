Tokatlılar, sıcaktan bunalırken Hebüllü Yaylası'nda serinliyor - Son Dakika
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Tokatlılar, sıcaktan bunalırken Hebüllü Yaylası'nda serinliyor

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Tokat merkezde yaz sıcaklıkları 40 dereceye ulaşırken, Reşadiye'nin Hebüllü Yaylası doğal klima özelliğiyle ziyaretçilerine serinlik sunuyor. Yayla, yapay göleti ve yemyeşil doğasıyla piknik yapmak, doğa yürüyüşleri yapmak ve dinlenmek isteyenler için ideal bir mekan olarak öne çıkıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin keşfetmeyi beklediği bu cennet, stres ve yorgunluktan uzak bir gün geçirmek isteyenler için kaçış noktası haline geliyor.

24.06.2024 12:58
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Sıcaktan bunalan Tokatlılar, Hebüllü Yaylası'nda serinliyor

TOKAT - Tokat merkezde yaz sıcaklıkları 40 dereceye ulaşırken, Reşadiye'nin Hebüllü Yaylası doğal klima özelliğiyle ziyaretçilerine serinlik sunuyor.

Tokat merkezde yaz aylarında hava sıcaklıkları zaman zaman 40 dereceyi bulurken, yüksek kesimlerdeki yaylalar serin havasıyla dikkat çekiyor. Bu yaylalar arasında öne çıkan Hebüllü Yaylası, doğal klima özelliği ile bölge halkının ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tokat il merkezine 100 kilometre uzaklıkta, Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli Beldesi sınırları içinde yer alan Hebüllü Yaylası, yaz aylarında sıcaktan bunalanların sığınağı haline geldi. Tokat merkezde vatandaşlar sıcaktan bunalırken Hebüllü Yaylası'na gelenler, eski muhtar Kemal Arslan ve köy sakinlerinin katkılarıyla yapılan yapay göletin serinliğinde ferahlama imkanı buluyor. Gölet, hem sıcak havalarda serinlemek hem de yemyeşil doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir mekan olarak öne çıkıyor. Göletin etrafında piknik yapan, doğa yürüyüşleri gerçekleştiren ve dinlenmenin keyfini süren ziyaretçiler, Karadeniz'in incisi olarak nitelendirilen bu bölgenin doğal güzelliklerinden faydalanıyor. Hebüllü Yaylası sadece Tokat merkezden değil, çevre köylerden gelen vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Yaylanın temiz havası ve serin ortamı, özellikle yaz aylarında bölge sakinleri için adeta bir kaçış noktası oluyor. Doğal klimada serinleyen ziyaretçiler, stres ve yorgunluktan uzak bir gün geçiriyor. Bu serin ve doğal güzelliklerle dolu yayla, hem yerli hem de yabancı turistler için keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tokatlılar, sıcaktan bunalırken Hebüllü Yaylası'nda serinliyor - Son Dakika

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