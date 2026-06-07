Tokat\'ta park halindeki motosiklete çarpan otomobil: 2 ölü

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin çarptığı park halindeki motosikletteki Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Tokat- Reşadiye D 100 kara yolu Çayırpınar köyü Ata Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Reşadiye yönünden Niksar yönüne giden C.Y.F. (24) yönetimindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan 60 TK 017 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) ağır, otomobildeki F.K. (35) ise hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çetin Coşkun ile Semih Özer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. F.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERA İNCELEMESİNDE ÜÇÜNCÜ ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, 60 M 2028 plakalı başka bir aracın sanayi kavşağında sola sinyal verip ardından ani manevrayla sağa dönerek kazanın meydana gelişinde etkili olduğu tespit edildi. O aracın ehliyetsiz sürücüsü A.O.T. (20) ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.