Tokat'ta park halindeki motosiklete çarpan otomobil: 2 ölü - Son Dakika
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Tokat'ta park halindeki motosiklete çarpan otomobil: 2 ölü

Tokat\'ta park halindeki motosiklete çarpan otomobil: 2 ölü
07.06.2026 11:23  Güncelleme: 11:24
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir otomobilin park halindeki motosiklete çarpması sonucu motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan üçüncü bir araç da tespit edildi.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin çarptığı park halindeki motosikletteki Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Tokat- Reşadiye D 100 kara yolu Çayırpınar köyü Ata Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Reşadiye yönünden Niksar yönüne giden C.Y.F. (24) yönetimindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan 60 TK 017 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) ağır, otomobildeki F.K. (35) ise hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çetin Coşkun ile Semih Özer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. F.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERA İNCELEMESİNDE ÜÇÜNCÜ ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, 60 M 2028 plakalı başka bir aracın sanayi kavşağında sola sinyal verip ardından ani manevrayla sağa dönerek kazanın meydana gelişinde etkili olduğu tespit edildi. O aracın ehliyetsiz sürücüsü A.O.T. (20) ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Reşadiye, 3. Sayfa, Güncel, Tokat, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta park halindeki motosiklete çarpan otomobil: 2 ölü - Son Dakika

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