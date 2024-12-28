Tokayev'den Uçak Kazası Soruşturma Talimatı - Son Dakika
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Tokayev'den Uçak Kazası Soruşturma Talimatı

Tokayev\'den Uçak Kazası Soruşturma Talimatı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, AZAL uçağının düşmesiyle ilgili kapsamlı soruşturma talep etti.

28.12.2024 12:47
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle meydana gelen kazanın, kapsamlı ve objektif bir şekilde soruşturulması talimatını verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in başkanlığında, yetkili kurum yöneticileriyle Aktau'daki uçak kazasıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Tokayev burada, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

Kazaya acil servislerin hızlı tepki verdiğine işaret eden Tokayev, "Kazada çok daha ciddi sonuçların önüne geçmeyi başardık ve az can kurtarmadık." diye konuştu.

Tokayev, arama kurtarma çalışmalarının büyük bir profesyonellikle yapıldığını belirterek "Kamuoyu, olayla ilgili anbean bilgilendirildi. İlk dakikalardan itibaren vatandaşlarımız dayanışma ve şefkat göstererek mağdurlara yardım eli uzattı. İnsanlar kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Çok sayıda yurttaşımız Azerbaycan Büyükelçiliği önüne çiçek bıraktı." ifadelerini kullandı.

Halkın bu davranışının yerli ve yabancı medyada geniş yer bulduğunu aktaran Tokayev, "Tüm dünya kurtarma ekiplerimizin, doktorlarımızın ve gönüllülerimizin özverili çalışmalarına tanık oldu." dedi.

Tokayev, özellikle Azerbaycan, Rusya ve Kırgızistan'dan Kazakistan'a minnettarlık dileklerinin gelmeye devam ettiğini söyledi.

Kazaya ilişkin kurulan hükümet komisyonuna, yaralanan yabancı vatandaşlara gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlanması talimatı veren Tokayev, düşen uçakta hayatını kaybedenlerin arasında Kazakistan vatandaşlarının da bulunduğunu ve ailelerine tüm desteğin verilmesini istedi.

Tokayev, ayrıca komisyona ve başsavcılığa diğer yetkili kurumlarla birlikte uçak kazasının kapsamlı ve objektif bir şekilde soruşturulması talimatını verdi.

Kaynak: AA

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