Tokayev ve Orban'dan İşbirliği Vurgusu

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında yapılan telefon görüşmesinde, başta enerji sektörü olmak üzere finans ve yatırım alanlarında işbirliği konuları ele alındı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Macaristan Başbakanı Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tokayev ve Orban, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ele alırken Kazakistan ile Macaristan arasındaki yüksek stratejik ortaklığa bağlılıklarını teyit etti.

Daha önce iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların faaliyete geçirilmesini değerlendiren iki lider, başta enerji sektörü olmak üzere, finans ve yatırım alanlarında işbirliğini görüştü.

Tokayev ve Orban ayrıca, uluslararası teşkilatlar çerçevesinde etkileşimi güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit etti, mevcut bölgesel ve küresel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Orban, Tokayev'in resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a davetini de kabul etti.