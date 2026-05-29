Tokel, Avrupa Kara Kuvvetleri Konferansı'nda Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in, ABD, Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan resmi davet üzerine, Almanya'da düzenlenen 33. Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanları Konferansı'na katılım sağladığı bildirildi.

Orgeneral Tokel'in konferansta, Fransa Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Pierre Schill, Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Tapio Valimaki ve İsveç Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jonny Lindfors ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.