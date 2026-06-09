Tokenize Hisse Senetleri 1,6 Milyar Doları Geçti - Son Dakika
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Tokenize Hisse Senetleri 1,6 Milyar Doları Geçti

09.06.2026 11:14
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Ryan Lee, tokenize hisse senetlerinin piyasa değerinin %240 arttığını ve işlem hacimlerinin yükseldiğini bildirdi.

BİTGET Research Baş Analisti Ryan Lee, 3 Haziran tarihli raporuna göre tokenize hisse senetlerinin toplam piyasa değerinin 1,6 milyar dolara ulaştı ve yüzde 240 oranında büyüdüğünü dile getirdi. Lee, aylık zincir üzeri transferlerin 3,8 milyar doları geçerken işlem hacimleri ve cüzdan katılımın da yükselişini sürdürdüğünü aktardı.

Raporda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tokenize hisse senetlerine yönelik bir çerçeve hazırladığına dair haberler yer alıyor. Hukuki netliğin sağlanması halinde yatırımcı güveninin artması, likidite koşullarının iyileşmesi ve kurumsal katılımın derinleşmesinin beklendiği ifade ediliyor. Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee, düzenleyici belirsizlik, parçalı likidite, lisanslama engelleri ve coğrafi kısıtlamaların büyümenin önündeki en büyük yapısal sorunlar olmayı sürdürdüğünü de söyledi.

Bitget Research'ün 4 Haziran tarihli raporuna göre küresel piyasalardaki risk iştahının gerilmesiyle birlikte son 24 saatte yaklaşık 1,8 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Bu rakam, 2026'nın başından bu yana gerçekleşen en büyük tasfiye olarak kayıtlara geçti. ABD hisse senetlerinin düşmesi, jeopolitik gerilimler nedeniyle varil başına 95-97 dolar aralığında seyreden yüksek petrol fiyatları ve Federal Rezerv'in yakın vadede faiz indireceğine dair beklentilerin zayıflaması, piyasalarda satış baskısını artırdı. Bitcoin bu ortamda 60.000 doların altına gerilerken Ethereum 1.500 dolar civarına indi.

1,8 milyar dolarlık tasfiyenin 1,5 milyar dolardan fazlasının long pozisyonlardan oluşması dikkat çekiyor. Bu oran, piyasada ne denli güçlü bir yükseliş beklentisi biriktiğini ortaya koyuyor. Tasfiyenin hızı, fiyat hareketinden çok piyasa yapısının ve birikmiş kaldıraç miktarının belirleyici olduğuna işaret ediyor. Açık pozisyonlar keskin biçimde düşerken fonlama oranları da negatife döndü. Lee, raporunda şuna dikkat çekti:

"Asıl sinyal varlık fiyatlarındaki düşüş değil, sistemden temizlenen kaldıraç miktarı. Spekülatif pozisyonlar azaldı ve açık pozisyonlar sıfırlandı. Bundan sonra piyasalar türev piyasasının momentumundan değil, spot talep, ETF akışları ve makroekonomik gelişmelerden beslenecek."

Lee, "Tokenize hisse senetlerindeki yapısal büyüme ve kaldıraçlı piyasalardaki sert tasfiye, kripto ekosisteminin aynı anda iki farklı süreç yaşadığını gösteriyor. Uzun vadeli kurumsal altyapı olgunlaşırken kısa vadeli spekülatif pozisyonlanma hala sistemik kırılganlıklar yaratıyor. Makroekonomik belirsizlik ve yüksek faiz ortamının sürmesi durumunda bu iki dinamik piyasaların gündemini belirlemeye devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

Ryan Lee, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokenize Hisse Senetleri 1,6 Milyar Doları Geçti - Son Dakika

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