TOKİ 20 Bin Konutu Satışa Sunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOKİ 20 Bin Konutu Satışa Sunacak

TOKİ 20 Bin Konutu Satışa Sunacak
04.06.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKİ, 64 ilde 20 bin konutu satışa çıkarıyor. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara'da hazırlanan örnek daire görüntülendi.

Bakan Murat Kurum, AA Editör Masası'nda TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu.

Bu kapsamda, Anadolu Ajansı (AA), Sincan'ın Yenipeçenek Mahallesi'nde 2+1 olarak inşa edilen örnek konutları görüntüledi.

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.

Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi.

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.

Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor.

Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.

Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ 20 Bin Konutu Satışa Sunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:32:04. #.0.5#
SON DAKİKA: TOKİ 20 Bin Konutu Satışa Sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.