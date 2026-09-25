TOKİ arsası dolandırıcılığında 17 kişiyi 90 milyon TL dolandıran 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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TOKİ arsası dolandırıcılığında 17 kişiyi 90 milyon TL dolandıran 8 şüpheli yakalandı

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TOKİ arsası dolandırıcılığında 17 kişiyi 90 milyon TL dolandıran 8 şüpheli yakalandı
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Ankara merkezli 5 il operasyonunda, TOKİ arsasını kooperatif mülkü gibi gösteren şüphelilerin 17 kişiden yaklaşık 90 milyon TL haksız menfaat temin ettiği değerlendirildi. 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı, aranan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ANKARA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, TOKİ arsasını kooperatif mülkü gibi göstererek 17 kişiyi yaklaşık 90 milyon TL dolandırdığı belirlenen 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturmada, Gökhan K.'nin kurucusu kooperatif aracılığıyla, gerçekte TOKİ'ye ait olan ve kooperatifin mülkiyetinde bulunmayan bir arsanın kooperatife aitmiş gibi gösterildiği belirlendi. Şüphelilerin, müştekilerin güvenini sağlamak amacıyla sahte olduğu değerlendirilen tapu kayıtlarının görüntülerini WhatsApp üzerinden gönderdikleri tespit edildi. Bu yöntemle 17 müştekiden yaklaşık 90 milyon lira haksız menfaat temin edildiği değerlendirildi. Belirlenen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Burcu Ç., Gurbet Ö., Azime K., Gökhan K., Nursena S., Ruhane S., Halis Z. ve Murat K. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan İbrahim K.'nin Antalya'da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
Dolandırıcılık3. SayfaAnkaraAdliyeGüncelSuçSon Dakika

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