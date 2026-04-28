TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl yapılır? - Son Dakika
TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl yapılır?

28.04.2026 09:12
Sosyal konut projelerinde kura süreci tamamlanırken, hak sahibi olamayan vatandaşlar yatırdıkları 5 bin TL başvuru ücretinin iadesi için izlenecek adımları araştırıyor.

Sosyal konut projelerinde kura süreci tamamlanırken, hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücretlerinin iadesine odaklandı. TOKİ’ye yatırılan 5 bin TL’nin geri alınması için izlenecek adımlar araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ev Sahibi Türkiye' sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu, 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'dan geldi. 29 Aralık 2025-10 Nisan 2026 tarihleri arasında 80 ilin kura çekimleri tamamlandı ve 406 bin 499 hak sahibi belirlendi. Kura takvimi İstanbul ile tamamlanacak; 25 Nisan'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kura çekim töreni düzenlenecek.

Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonra, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri, ATM'leri, mobil/internet bankacılığı veya online iade ekranları üzerinden iade alabilecek.

Son Dakika Güncel TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl yapılır? - Son Dakika

SON DAKİKA: TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl yapılır? - Son Dakika
