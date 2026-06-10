TOKİ'den 20 Bin Konut Satışı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOKİ'den 20 Bin Konut Satışı Başlıyor

10.06.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKİ, 64 ilde 20 bin konutu 15 Haziran'da başlatacak. Kira fiyatlarını dengelemek hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde, yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak.

2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek.

Konutların satışları 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Başvuru bedeli alınmaksızın satışa sunulacak konutlar, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak.

Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekecek.

Konutların bir bölümü hemen teslim projelerden oluşuyor

Evler vatandaşlara 3 farklı ödeme seçeneğiyle sunulacak. Buna göre, ilk seçenekte konut seçimini yapan alıcılar peşin alımlarda yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

İkinci seçenekte yüzde 50 peşinat ödenmesinin ardından kalan tutar için 72 ay vade uygulanacak, ayrıca yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak.

Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı 12 ay sonra yani 30 Haziran 2027'ye kadar ödenecek. Kalan bedel için de 60 ay vade imkanı sunulacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

Vatandaşlar tercih ettikleri ödeme modeline göre peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalayabilecek.

Konutların satış fiyatları ve koşullarına ilişkin detaylar ilgili banka şubeleri ile TOKİ'nin internet sitesinde duyurulacak.

Ayrıca konutların bir bölümünü hemen teslim projeler oluşturuyor. Hemen teslim edilmeyecek konutların ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

En fazla konut Bursa'da

Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak. Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 konut satışa çıkarılacak.

Projenin yer aldığı iller ve konut sayıları şöyle:

"Afyonkarahisar 395, Ağrı 118, Aksaray 219, Amasya 68, Ankara 2 bin 62, Antalya 46, Ardahan 14, Artvin 30, Aydın 310, Balıkesir 213, Batman 588, Bayburt 172, Bilecik 206, Bingöl 88, Bitlis 262, Burdur 269, Bursa 2 bin 190, Çanakkale 108, Çankırı 83, Çorum 157, Denizli 319, Düzce 130, Edirne 127, Erzincan 37, Erzurum 21, Eskişehir 565, Giresun 38, Gümüşhane 44, Hakkari 86, Isparta 176, İzmir 306, Karabük 127, Karaman 120, Kars 48, Kastamonu 28, Kayseri 104, Kırıkkale 85, Kırklareli 139, Kırşehir 220, Kocaeli 433, Konya 998, Kütahya 127, Manisa 115, Mardin 452, Mersin 272, Muğla 97, Muş 147, Nevşehir 317, Rize 5, Sakarya 20, Samsun 684, Siirt 294, Sivas 203, Şırnak 275, Tekirdağ 424, Tokat 61, Van 161, Yozgat 216, Zonguldak 19, Elazığ 61, Gaziantep 7, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073, Malatya 1000."

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Finans, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ'den 20 Bin Konut Satışı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu
Burası Norveç değil Türkiye’nin doğusu Manzara hayran bıraktı Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım
Aziz Yıldırım’dan 3. bomba Süper Lig’i sallamaya geliyor Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor

11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:31
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
11:19
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 12:08:25. #7.13#
SON DAKİKA: TOKİ'den 20 Bin Konut Satışı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.