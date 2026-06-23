TOKİ'den Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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TOKİ'den Dolandırıcılık Uyarısı

23.06.2026 14:49
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TOKİ, sahte reklamlarla dolandırıcılık uyarısı yaptı; resmi kanallar dışında işlem yapılmamalı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık satış kampanyaları sürecinde bazı sosyal medya platformlarında TOKİ amblemi kullanılarak hazırlanan sahte reklamlarla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, açık satış kampanyaları sırasında vatandaşların sahte reklamlar aracılığıyla e-Devlet arayüzünü taklit eden internet sitelerine yönlendirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için TOKİ logosu kullanılarak oluşturulan sahte sosyal medya reklamlarına tıklanılmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkili olduğunu iddia eden kişilere ödeme yapılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, TOKİ'nin şahsi IBAN numaraları üzerinden para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmediğinin altının çizildi.

Açıklamada, TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri ile resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ'den Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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