TOKİ Dolandırıcılarına Operasyon: 25 Tutuklama

İzmir merkezli 19 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının sosyal konut projesine başvurmak isteyen kişileri sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 25 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden "TOKİ başvurularında" e-Devlet görünümünde hazırlanan sahte sitelere yönlendirdikleri mağdurları kişisel bilgilerini ele geçirerek dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir merkezli 19 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüphelilerin bu yöntemle kentte 18 kişiden 1 milyon 44 bin 660 lira, ülke genelinde ise yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.