TOKİ'nin KKTC'de İnşa Ettiği Külliye'nin Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak - Son Dakika
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TOKİ'nin KKTC'de İnşa Ettiği Külliye'nin Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını yapacak.

02.05.2025 13:01
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını yapacak.

TOKİ tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 639 bin 475 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları inşa edildi. Tamamlanan binaların resmi açılışını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de katılacak.

452 bin 428 metrekare alanı kapsayacak millet bahçesinin inşası devam ediyor

Yapımı tamamlanan 25 bin 210 metrekarelik KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor.

20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor. Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor. Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak dizayn edilecek toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayacak millet bahçesi inşası sürüyor. 5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik millet camii inşa ediliyor. Millet bahçesinde, sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, 4 saha, 2 tenis kortu, 1000 kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, 1675 araçlık otopark ile bir kafeterya yer alacak. Külliye projesinin son etabı kapsamında da yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşası başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TOKİ'nin KKTC'de İnşa Ettiği Külliye'nin Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak - Son Dakika

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