Tokyo Camisi'nde Kurban Bayramı Namazı Kılındı - Son Dakika
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Tokyo Camisi'nde Kurban Bayramı Namazı Kılındı

Tokyo ve çevre eyaletlerde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Tokyo Camisi'nde bir araya geldi. Cami, bayram namazı için yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. İmam Hatip Adem Levent, hutbede Kurban Bayramı'nın Müslüman milletler arasındaki kardeşliğe vurgu yaptı. Namazın ardından cemaat bayramlaştı ve fotoğraf çektirdi.

16.06.2024 03:33
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Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Tokyo ve çevre eyaletlerde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı dolayısıyla, Diyanet İşleri Bakanlığına bağlı başkentin en büyük mescidi Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.

Asya ve Afrika ülkelerinden gencinden yaşlısına çok sayıda Müslüman, erken saatlerde camiyi doldurdu.

Yoğun kalabalık, Tokyo Camisi'ni çevreleyen sokaklarda, bayram namazına yetişebilmek amacıyla sıraya girdi.

Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu. Cami yerleşkesinde kadınlara yönelik ayrı bölüm de oluşturuldu.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Adem Levent bayram namazını kıldırdı.

Arapça, Türkçe, Japonca ve İngilizce olmak üzere 4 dilde okuduğu hutbede İmam Levent, Kurban Bayramı'nın, Müslüman milletler arasında oluşturduğu kardeşliğe vurgu yaptı.

Cemaat, namazın ardından bayramlaştı, cami ve avlusunda fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokyo Camisi'nde Kurban Bayramı Namazı Kılındı - Son Dakika

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