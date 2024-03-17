Tokyo'da olası bir deprem 6,7 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokyo'da olası bir deprem 6,7 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açabilir

Japonya İnşaat Mühendisleri Birliği (JSCE), başkent Tokyo'da meydana gelecek büyük bir depremin 1 katrilyon yenlik (6,7 trilyon dolar) ekonomik kayba yol açabileceğini bildirdi. Araştırmada, olası bir deprem sonrası çöken yol ve köprüler nedeniyle askıya alınan üretim faaliyetleri dahil '20 yıllık sürede dolaylı kayıpların 954 trilyon yene (6,4 trilyon dolara) erişebileceği' açıklandı. JSCE, yol, liman ve binaların depreme dayanıklılığının artırılmasına 21 trilyon yen (140,8 milyar dolar) yatırım yapılması halinde, ekonomik kaybın yüzde 39 oranında düşürülebileceğini belirtti.

17.03.2024 08:11  Güncelleme: 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya İnşaat Mühendisleri Birliği (JSCE), başkent Tokyo'da meydana gelecek büyük bir depremin 1 katrilyon yenlik (6,7 trilyon dolar) ekonomik kayba yol açabileceğini bildirdi.

JSCE, Ocak 1995'teki Büyük Hanşin depremi verilerine dayanarak, olası büyük bir Tokyo depremi için 2018 araştırmasında öngördüğü 731 trilyon yenlik ekonomik kaybı, Mart 2011'deki Tohoku depremi verilerini baz alarak yukarı yönlü güncelledi.

Araştırmada olası büyük bir deprem sonrası çöken yol ve köprüler nedeniyle askıya alınan üretim faaliyetleri dahil "20 yıllık sürede dolaylı kayıpların 954 trilyon yene (6,4 trilyon dolara) erişebileceği" açıklandı.

Doğrudan ve dolaylı kayıplarla toplamda 1 katrilyon yenlik (6,7 trilyon dolar) ekonomik kayba yol açabilecek deprem sonrası merkezi ye yerel yönetimlerin vergi geliri kayıplarının ise 36 trilyon yeni (241 milyar dolar) aşabileceği tahmin edildi.

"Yeniden inşa gecikecek"

JSCE Komite Başkanı ve Kyoto Üniversitesi Şehir Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Satoşi Fujii, araştırmaya yönelik açıklamasında, "Yol ve köprülerin ciddi hasar gördüğü bölgelerde yeniden inşa gecikecek. Hiçbir şey yapılmazsa sonuçları korkunç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik, araştırmasında, yol, liman ve binaların depreme dayanıklılığının artırılmasına 21 trilyon yen (140,8 milyar dolar) yatırım yapılması halinde, ekonomik kaybın yüzde 39 oranında düşürülebileceğini aktardı.

1914'te kurulan ve Japonya yerel adıyla "Doboku Gakkai" şeklinde tanınan JSCE, inşaat mühendisliği mesleği alanında kar amacı gütmeyen ve ülke geneli 40 bine yakın üyeye sahip profesyonel bir kuruluş.

Kaynak: AA

Japonya, Tokyo, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokyo'da olası bir deprem 6,7 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
07:35 Özel, Turgut Altınok’un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık
23:55 Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nin acil servisi ’izole hastalar’ nedeniyle kapatıldı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin acil servisi 'izole hastalar' nedeniyle kapatıldı
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
07:22 Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
05:58 Bolivya’da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti Bolivya'da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti
05:56 İstanbul’da film gibi kovalamaca Plakasız araçtan çıkanlar şok etti İstanbul'da film gibi kovalamaca! Plakasız araçtan çıkanlar şok etti
00:05 İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı
23:16 Batman’da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı
23:06 Süper Lig’de görülmemiş olay Beşiktaş’ın penaltısı neden iptal oldu Süper Lig'de görülmemiş olay! Beşiktaş'ın penaltısı neden iptal oldu?
22:52 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a mal varlığı sorusu: Londra’dan ev aldınız mı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a mal varlığı sorusu: Londra'dan ev aldınız mı?
21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 09:40:37. #1.11#
SON DAKİKA: Tokyo'da olası bir deprem 6,7 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement