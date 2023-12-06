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Tokyo'da taksi şoförü güvercini ezip öldürdü - Son Dakika
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Tokyo'da taksi şoförü güvercini ezip öldürdü

Tokyo'da bir taksi şoförü, yoldaki güvercinlere öfkelenerek bir güvercini kasten ezip öldürdü. Şoför tutuklandı ve suçunu itiraf etti.

Tokyo\'da taksi şoförü güvercini ezip öldürdü
06.12.2023 - 05:17,
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da "yoldaki güvercinlere öfkelenen" taksi şoförü, bir güvercini kasten ezip öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, geçen ay Şincuku bölgesinde trafik ışıklarında bekleyen taksi şoförü Ozawa Atsuşi, ışık yeşile dönünce, aracını güvercinlerin olduğu yere sürdü.

YAYALAR İHBAR ETTİ, POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Saatte yaklaşık 60 kilometre hızla güvercinlerin içine dalan Ozawa, aracıyla bir güvercini öldürerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki yayaların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, olayın perde arkasını araştırdı.

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GÜVERCİNE OTOPSİ YAPILDI

Ulusal basına göre, güvercine yapılan otopside, ölüm nedeninin "travmatik şok" olduğu kayda geçti. Işıklarda bekleyen taksi şoförünün, olay anında, aniden hızlanarak aracını güvercinlerin üzerine sürdüğü ortaya çıktı. Araştırmada, mesleği sürücülük olan profesyonel bir şoförün, kasten hızlanarak aracını güvercinlere yönlendirdiği ve bu eylemin "son derece kötü niyetli" olduğu belirtildi.

SAVUNMASI DA BİR GAYLİ GARİP

Polis sorgusunda suçunu itiraf eden Ozawa'nın "yolun insanlara ait olduğunu ve kuşların yoldan çekilmesi gerektiğini" söylediği aktarıldı. 50 yaşındaki şoför Ozawa, "av hayvanı olmayan bir güvercini" kasten öldürmek ve vahşi yaşamı koruma kanununu ihlal etmek suçlamasıyla tutuklandı. Sosyal medyada, şoför aleyhine çok sayıda yorum yapılan söz konusu olay, Japonya basınında birçok habere konu oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokyo'da taksi şoförü güvercini ezip öldürdü - Son Dakika
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