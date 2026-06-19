Tokyo'daki İlkolda Yangın: 10 Yaralı

Japonya'da başkent Tokyo'ya bağlı Kita bölgesinde bir ilkokulda çıkan yangında 8 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı, 300'den fazla öğrenci tahliye edildi.
Kyodo ajansının haberine göre, Kita bölgesindeki bir ilkokulda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangında 8 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı, okulda eğitim gören 300'den fazla öğrenci tahliye edildi.
Yetkililer, öğrencilerin durumunun ağır olmadığını, çoğunun dumandan etkilendiğini belirtti.
Yerel itfaiye birimleri, okulun 4. katındaki müzik odasında başlayan yangının çıkış nedenini araştırdıklarını bildirdi.
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