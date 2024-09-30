Tokyo'dan Yapay Zeka Destekli Flört Uygulaması

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Tokyo Metropol Valiliği, ülkedeki doğum oranlarını artırmak amacıyla evlenmek isteyen kişiler için yapay zeka kullanan yeni bir arkadaşlık ve flört uygulamasını piyasaya sürdü.

Kyodo News'un haberine göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Metropol Valiliği, ülkede azalan doğum oranlarını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında evlenmek isteyenleri uygun adaylarla eşleştiren yeni bir arkadaşlık uygulaması başlattı.

"Tokyo Çöpçatanlık" anlamına gelen "Tokyo Enmusubi" adlı yapay zeka uygulaması, başkent Tokyo'da yaşayan veya bu şehre gelip giden 18 yaş üstü kişilerin kullanımı için tasarlandı.

Platformda güvenliği sağlamak amacıyla fotoğraflı kimlik, gelir belgesi ve yasal olarak bekar olunduğunu kanıtlayan belgeler sunması gereken kullanıcıların, uygulamaya kayıt esnasında cevapladıkları sorular aracılığıyla kendi beklentilerine ve tercihlerine uygun partnerlerle eşleşmeleri amaçlanıyor.

Ülkede evlenmek isteyen ancak ilişkiye başlayamayan çok sayıda kişi olduğunu belirten yetkililer, uygulama yardımıyla "evlenmek isteyenleri ilk adımı atmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını" ifade etti.