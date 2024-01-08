Tokyo Haneda Havalimanı\'ndaki kaza sonrası kapatılan pist yeniden açıldı

TOKYO, 8 Ocak (Xinhua) -- Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda Japonya Havayolları'na (JAL) ait bir yolcu uçağı ile Japonya Sahil Güvenlik uçağı arasında meydana gelen ve can kaybına yol açan çarpışmanın ardından kapatılan pist Pazartesi günü yeniden açıldı.

Ülkenin en işlek havalimanındaki dört pistten biri olan C pisti, JAL uçağının enkazının kaldırılması ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar kullanıma girdi.

Kyodo News tarafından yayımlanan habere göre, kazanın ardından C pistinin kapatılması 1.200'den fazla uçuşun iptal edilmesine yol açarak yoğun yeni yıl tatili sırasında 200.000'i aşkın yolcuyu etkiledi.

JAL uçağı 2 Ocak'ta iniş esnasında C pistindeki Sahil Güvenlik uçağıyla çarpışmış ve her iki uçak da alev almıştı. JAL uçağındaki 379 kişinin tamamı kurtulurken, Sahil Güvenlik uçağındaki 6 mürettebattan 5'i hayatını kaybetmiş, hayatta kalan pilot ise ağır yaralanmıştı.