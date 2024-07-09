Tokyo Valiliği Seçimlerini Koike Yuriko 3. Kez Kazandı - Son Dakika
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Tokyo Valiliği Seçimlerini Koike Yuriko 3. Kez Kazandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan Metropol Valiliği seçimlerinde, görevdeki Koike Yuriko üçüncü kez art arda galip geldi. Koike, seçimde yüzde 42,8 oy oranıyla zaferini ilan etti. Tokyo'nun ilk kadın valisi olan Koike, yükselen fiyatlar ve düşen doğum oranları gibi sorunlarla mücadele etmeyi hedeflediğini belirtti.

09.07.2024 06:21
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Metropol Valiliği seçimlerini, görevdeki Koike Yuriko 3. kez art arda kazandı.

Devlet televizyonu NHK'nin açıkladığı resmi sonuçlara göre, Metropol Valiliği seçimlerinde, görevdeki Koike galibiyetini ilan etti.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) destekli Koike, seçimde yüzde 42,8'e denk gelen 2 milyon 918 bin 15 oy aldı.

2016'da başkentin "ilk kadın valisi" olan, başarısını 2020'deki seçimde de sürdüren Koike, son galibiyetiyle 3. kez başkent valiliğini üstlendi.

Önceki Temmuz 2020 valilik seçimlerinde 22 aday yer alırken, bu seçimde şimdiye kadarki en yüksek sayıyla 56 aday yarıştı.

Kayıtlı 11 milyon 349 bin 278 seçmenin yaşadığı başkent Tokyo'da seçimlere katılım oranı yüzde 60,6 olarak kayda geçti.

Ana muhalefet destekli aday 3. sırada

Güneybatıdaki Hiroşima eyaletine bağlı eski Akitakata Belediye Başkanı İşimaru Şinci 1 milyon 658 bin 363 oy ile ikinci oldu.

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Partinin (CDP) desteklediği Renho Saitou ise 1 milyon 283 bin 262 oyla üçüncü sırada yer aldı.

Yükselen fiyatlar ve düşen doğum oranları

Seçim sonrası açıklamasında Vali Koike, gelişen endüstriler arasında Tokyo'nun "dijital dönüşümü" için mücadele edeceğini bildirdi.

Koike, "Kadınların güçlendirilmesi için ortam, dünyanın diğer bölgelerine kıyasla yetersiz. Tokyo'da çabalarımızı artırmalıyız." dedi.

Son iki dönemin kazanımlarına değinen Koike, başkentte yükselen fiyatlar ile düşen doğum oranlarıyla mücadele edeceğini söyledi.

Önceki seçimler

LDP hükümetlerinde 2003-2006'da Çevre Bakanlığını, 2007'de Savunma Bakanlığını üstlenen Koike, 2016'da Tokyo'nun "ilk kadın valisi" olmuştu.

"Bağımsız" olarak tanınan Koike, Temmuz 2016'daki seçimlerde yüzde 44,4 oy, Temmuz 2020'deki seçimlerde yüzde 59,7 oy oranıyla galip gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokyo Valiliği Seçimlerini Koike Yuriko 3. Kez Kazandı - Son Dakika

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