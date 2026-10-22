Toledo'da zehirli gaz sızıntısında en az 35 kişi hafif belirtilerle tedavi edildi - Son Dakika
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Toledo'da zehirli gaz sızıntısında en az 35 kişi hafif belirtilerle tedavi edildi

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Ohio'nun Toledo kentinde kimyasal tankın hasar görmesiyle zehirli glisidil metakrilat gazı sızdı, yaklaşık 1.000 kişi tahliye edildi. Yaklaşık 50.000 kişiden kapalı alanda kalmaları istendi, en az 35 kişi hafif belirtilerle hastanede tedavi edildi.

NEW YORK, 22 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Toledo kentinde salı gecesi bir kimyasal tankın hasar görmesi sonucu havaya zehirli glisidil metakrilat gazı sızdı. Olay nedeniyle yaklaşık 1.000 kişi tahliye edilirken, 50.000'den fazla kişiden kapalı alanlarda kalmaları istendi.

Toledo Belediye Başkanı Wade Kapszukiewicz çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, 20.820 litre kapasiteli tankın bir aktarım hatası nedeniyle sızıntı yaptığını söyledi. Kapszukiewicz, patlama riski nedeniyle yetkililerin sızıntıyı durdurmaya çalışmak yerine kimyasalın tankerden boşalmasını beklediklerini ifade etti.

Yerel medyada çarşamba günü yayımlanan haberlere göre, en az 35 kişi gözde veya boğazda yanma gibi hafif belirtiler nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınırken, okullarda eğitime ara verildi.

Toledo İtfaiye ve Kurtarma Birimi daha sonra tahliye bölgesini yaklaşık 800 metre yarıçapındaki bir alanla sınırlandırdı ve kapalı alanlarda kalınması yönündeki talimatı kaldırdı.

Endüstriyel kaplamalarda ve plastiklerde katkı maddesi olarak kullanılan yanıcı bir kimyasal olan glisidil metakrilat, sıvı halde depolanıyor ve havaya salındığında gaz haline geçiyor. Madde, ciltte, gözlerde ve boğazda tahrişe neden olabiliyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Toledo'da zehirli gaz sızıntısında en az 35 kişi hafif belirtilerle tedavi edildi - Son Dakika
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