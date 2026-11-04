Toledo yakınlarında 69 kişinin öldüğü tren kazasının ardından Bakan Puente istifa etti - Son Dakika
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Toledo yakınlarında 69 kişinin öldüğü tren kazasının ardından Bakan Puente istifa etti

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İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, 28 Ekim'de Toledo yakınlarında 69 kişinin öldüğü hızlı tren kazasının ardından mecliste istifasını açıkladı. Puente, 29 Kasım'daki erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çekti.

İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, 28 Ekim'de Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı ve 69 kişinin öldüğü kazanın ardından istifa etti.

Bakan Puente, tren kazasıyla ilgili mecliste yaptığı konuşmada, istifasını açıkladı.

İstifasının nedenini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak açıklayan Puente, bu kararın, "partisinin ve kendisinden önce gelenlerin belirlediği, daha adil ve eşitlikçi bir ülke ve toplum vizyonuna hizmet etmek için her şeyini verenlerin standartlarına uygun olmak amacıyla alındığını" söyledi.

Bir ulaştırma bakanının, "bir yıldan kısa bir süre içinde bu büyüklükte iki kaza yaşanmışken görevine devam edemeyeceğini" belirten Puente, 29 Kasım'daki erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çektiğini duyurdu.

Puente, Sosyalist İşçi Partisi'nin Valladolid'den liste başı adayıydı.

Valladolid kentinde 2015-2023 yıllarında belediye başkanı olan 58 yaşındaki Puente, 2023'ten bu yana Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı olarak görev yapıyordu.

Toledo yakınlarında 28 Ekim'de meydana gelen hızlı tren kazasının ardından koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki tüm siyasi partiler Puente'nin istifasını istemişti.

Kaynak: AA
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