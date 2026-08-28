Tolga Akış Tutuklandı
Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, müstehcenlik suçlamasıyla tutuklandı.
(İSTANBUL) - "Manifest" grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, bugün "müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Manifest" grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Akış hakkında savcı "müstehcenlik" suçundan tutuklanma istedi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Akış hakkında tutuklama kararı verdi.
Kaynak: ANKA
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